Шоу фокусника, мастер-классы и Дед Мороз: всех желающих приглашают в рождественский городок

«В субботу, 16 декабря, с 15 до 18 часов ожидание Рождества прибудет в Каламая. На новой площади Вана-Каламая с рождественской программой выступит Lolala и гостей удивит фокусник. Дети смогут принять участие в интересных мастер-классах и встретиться с Дедом Морозом», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

«В воскресенье, 17 декабря встретимся в парке на Штромке, где с 15 до 18 часов в последний раз в этом году будет открыт Пыхья-Таллиннский рождественский городок. В программе детские представления и игры, мастер-классы, катание на лошадиной повозке и прием Деда Мороза», - добавила Пихлап.