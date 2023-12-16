«Это незаконно!»: российская госкомпания пожаловалась на конфискацию имущества в Финляндии

Поезда принадлежали совместному предприятию VR и РЖД – Oy Karelian Trains Ltd.

По заявлению VR, российский владелец пренебрег своими финансовыми обязательствами перед совместным предприятием, а поскольку переговоры не дали результатов, финская сторона выкупила кредиты Karelian Trains, и четыре поезда Allegro были переданы в собственность компании.

По словам РЖД, концерн не согласовывал переход поездов Allegro в собственность финской стороны.

«Неправомерные действия компании VR и финского менеджмента компании Oy Karelian Trains Ltd привели к неплатежеспособности последней», – подчеркнули в РЖД.

Компания VR сообщила в четверг, 14 декабря, что выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога. С 2025 года поезда планируют использовать во внутреннем междугородном сообщении.