Медсестры, вернувшиеся в систему здравоохранения, смогут получить крупное пособие

Министр здравоохранения Рийна Сиккут, подписавшая соответствующее постановление, заявила в пресс-релизе, что создание стартового пособия помогает мотивировать медсестер, которые работали в других сферах и были вдали от здравоохранения, вернуться к здравоохранению и выбрать профессиональные рабочие места за пределами крупных центров. «Это первый шаг к решению проблемы нехватки медсестер в этих уездах», - сказала она.

По данным Института развития здоровья, в 2019-2022 годах, помимо Харьюмаа и Тартумаа, наибольшая нехватка медсестер была в Ида-Вирумаа, Пярнумаа и Ляэне-Вирумаа.

«В новом постановлении мы добавили к Ида-Вирумаа еще два региона, где планируется выплачивать подъемное пособие медсестрам, которые собираются вернуться к работе в здравоохранении, - сказала министр. - Пособие - это дополнительная возможность получить больше медсестер, которые так необходимы здравоохранению. В будущем мы надеемся расширить выплату субсидий медсестрам, работающим в других регионах».

По состоянию на конец июня 2023 года в информационной системе организации здравоохранения зарегистрировано более 15 тысяч медсестер, из них, по данным Института развития здоровья, в 2022 году в системе здравоохранения работали около 9 тысяч.

Планируется начать выплачивать стартовое пособие медсестрам, которые прошли обучение и состоят на учете в качестве медицинских работников, но не работали в здравоохранении не менее пяти последних лет. Условием подачи заявления является начало работы в больнице или в учреждении общей медицинской помощи в трех упомянутых регионах. Размер подъемного пособия для медсестер составляет 30 000 евро, как и для врачей-специалистов.

Новое постановление также делает условия подъемного пособия для фармацевтов более гибкими. В будущем претендовать на пособие также можно будет даже для тех специалистов, которые получили образование более пяти лет назад.

Подъемное пособие для фармацевтов составляет 15 000 евро, если специалист подписал договор на 3 года, и 25 000 евро, если он собирается проработать не менее 5 лет.

С 1 января Министерство социальных дел передает процесс оформления и выплаты пособий Департаменту здоровья.

Подъемное пособие представляет собой единовременную субсидию, призванную мотивировать специалистов к переезду в те регионы Эстонии, где поиск персонала затруднен. С 2012 года им воспользовались 94 врача, переехав из крупных центров.