Опасный лед: как избежать падений и травм?

«Падают люди всех возрастов», - сказала руководитель портфеля страхования от несчастных случаев ERGO Алис Карула, опровергая предположение о том, что травмам от падения подвержены главным образом пожилые и дети.

Большинство людей падают на лестницах, в зонах входа в магазины, а также на автобусных остановках, где люди зачастую спешат и выходят из транспорта неосторожно. Хотя выделить определенную группу риска по возрасту нельзя, по словам Карула, бросается в глаза то, что дети и молодые люди больше подвержены риску травм, связанных с зимними видами спорта.

Наиболее распространенными травмами, получаемыми людьми в результате скользких условий, являются переломы запястий, травмы колен и ушибы спины. Встречаются и травмы плеча. Согласно статистике страховой компании ERGO, зимой травмы, связанные с падениями, случаются на 50 процентов чаще, чем в другие времена года - наибольшее количество травм в результате падений происходит с января по март.

Чтобы избежать травм, важно соблюдать осторожность и уделять больше внимания превентивным мерам. При движении в скользкую погоду нужно запастись достаточным временем, чтобы в пути не пришлось торопиться. Также важно помнить о сложных дорожных условиях - например, пешеходу следует учитывать возможность того, что приближающийся к пешеходному переходу автомобиль не сможет вовремя остановиться. Подошва обуви должна хорошо сцепляться с дорожной поверхностью и иметь глубокий рисунок, чтобы она не слишком скользила.

Если легкие травмы при лечении в домашних условиях заживают достаточно быстро, и человек может вернуться к обычным делам уже через несколько дней, то восстановление после более серьезных травм может занять несколько месяцев. «Нередко в результате падения человеку приходится оставаться на больничном вплоть до нескольких месяцев. Поэтому тем людям, благополучие семьи которых непосредственно зависит от их дохода, стоит рассмотреть возможность оформления страхования от несчастного случая. Хотя страховка и не сможет облегчить физическую боль, она поможет семье материально», - сказала Карула.

На основании договора страхования также возможна выплата единовременной компенсации. Например, сумма компенсации, выплачиваемой в результате переломов костей, в среднем составляет сотни евро. Планирующим отправиться в зимнюю лыжную поездку, помимо страхования путешествия, включающего покрытие активных видов спорта, ERGO советует подумать и о страховании от несчастных случаев. «Если вы во время отпуска катаетесь на лыжах в горах, такое занятие автоматически покрывается страхованием от несчастного случая», - уточнила Карула.