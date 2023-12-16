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Фото ⟩ Будет побит рекорд? В Эстонии начали лепить гигантского снеговика

Юри Саар
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В Ныо сегодня, 16 декабря, утром началось строительство гигантского снеговика, после завершения его высота должна составить пять метров, что, по словам инициатора мероприятия Янара Савийра, является беспрецедентным явлением в Эстонии.

«Идея возникла у меня с женой три года назад, тогда мы построили четырехметрового Олафа, и эмоции зашкаливали, - рассказал Савийр. - Я подумал, что еще можно сделать, и ради интереса начал гуглить, какой высоты снеговики лепились в Эстонии и за рубежом. За границей были и в несколько десятков метров, до таких вершин со своим снегом мы пока не сможем добраться».

Когда идея созрела, Савийру пришлось ждать подходящей погоды, точнее прогноза погоды о дне с достаточным количеством снега и оттепели. Этого не происходило в течение двух лет. «Неделю или две назад я увидел, что снега выпало больше, чем ожидалось, и что будет также оттепель», - сказал Савийр.

Около 10.30 полным ходом шло строительство опалубки, снег для снеговика складировался в большие кучи, а рядом поднимался дым из трубы печи, обогревавшей палатку Кайтселийта — где-то надо и согреваться.

«Мы за два часа так многого добились, что построили опалубку высотой два с половиной метра, собираемся засыпать ее снегом, - объяснял Савийр под легким снегопадом. - Первая цель - заполнить два с половиной метра первого шара и как следует его связать, чтобы он не развалился. Снеговиков не лепишь каждый день, надо по ходу дела оценивать, что нужно делать дальше».

Снеговик должен быть готов завтра.

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