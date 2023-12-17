СТИЛЬ ЖИЗНИ ⟩ Что у вас сегодня к чаю? Рождественское чаепитие в Старом городе

Не будет преувеличением сказать, что мало кто из нас правильно пьет чай. Керамические кружки, блямкающие в них ложки, чайные пакетики на веревочках, печенье прямо из фабричной упаковки… Нет, есть, конечно, фанатично преданные ритуалу хозяйки, но им тоже далеко до приема у английской королевы! А в преддверии Рождества очень хочется праздника. И праздник сам находит вас в социальных сетях.