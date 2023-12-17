Вс, 17.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

СТИЛЬ ЖИЗНИ ⟩ Что у вас сегодня к чаю? Рождественское чаепитие в Старом городе

Вера Копти
, журналист
Copy

Не будет преувеличением сказать, что мало кто из нас правильно пьет чай. Керамические кружки, блямкающие в них ложки, чайные пакетики на веревочках, печенье прямо из фабричной упаковки… Нет, есть, конечно, фанатично преданные ритуалу хозяйки, но им тоже далеко до приема у английской королевы! А в преддверии Рождества очень хочется праздника. И праздник сам находит вас в социальных сетях.

Неоднократно писала, что социальные сети переполнены сообщениями о различных мероприятиях, и если с призывами покататься на коньках или срубить елочку можно, при желании, ознакомиться на специализированных тематических страницах, то всяческие вкусные посиделки анонсируются широко и доступно. И чего там только нет!

Вот и на сей раз внимание автора привлекло объявление о чайном клубе школы этикета Elegance: за совсем небольшие деньги предлагалось почаевничать в приятной обстановке и продегустировать несколько видов чая и рождественской выпечки. Сразу захотелось, мурлыкая себе под нос «Jingle Bells», отправиться в Старый город на улицу Пикк, в магазин-салон ломоносовского фарфора, где и должно состояться чаепитие.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх