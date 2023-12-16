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В Киеве школа запретила двум детям с собакой заходить в бомбоубежище во время воздушной тревоги

rus.postimees.ee
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Люди с собаками укрываются в киевском метро. NB! Фото носит иллюстративный характер.
Люди с собаками укрываются в киевском метро. NB! Фото носит иллюстративный характер. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix

По данным пресс-службы украинской полиции, двоим детям во время воздушной тревоги в четверг не позволили войти в бомбоубежище школы, потому что у них была с собой маленькая собачка. По словам очевидца, охранник прогнал детей, когда они отказались оставлять четвероногого друга на улице.

Инцидент произошел днем, когда 11-летняя девочка и ее 12-летний брат направились в общественное бомбоубежище школы No.40 после воздушной тревоги. У детей была с собой крошечная собака-мальтипу.

После того, как охранник отказался впустить их в бомбоубежище с животным, дети направились в другое место в поисках укрытия. В то же время, когда дети двигались ко второму бомбоубежищу, киевские ПВО совсем близко сбили российскую ракету, что вызвало у детей панику, пишет The Kyiv Post.

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