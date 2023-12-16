В Киеве школа запретила двум детям с собакой заходить в бомбоубежище во время воздушной тревоги

Инцидент произошел днем, когда 11-летняя девочка и ее 12-летний брат направились в общественное бомбоубежище школы No.40 после воздушной тревоги. У детей была с собой крошечная собака-мальтипу.

После того, как охранник отказался впустить их в бомбоубежище с животным, дети направились в другое место в поисках укрытия. В то же время, когда дети двигались ко второму бомбоубежищу, киевские ПВО совсем близко сбили российскую ракету, что вызвало у детей панику, пишет The Kyiv Post.