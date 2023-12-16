По данным пресс-службы украинской полиции, двоим детям во время воздушной тревоги в четверг не позволили войти в бомбоубежище школы, потому что у них была с собой маленькая собачка. По словам очевидца, охранник прогнал детей, когда они отказались оставлять четвероногого друга на улице.
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В Киеве школа запретила двум детям с собакой заходить в бомбоубежище во время воздушной тревоги
Инцидент произошел днем, когда 11-летняя девочка и ее 12-летний брат направились в общественное бомбоубежище школы No.40 после воздушной тревоги. У детей была с собой крошечная собака-мальтипу.