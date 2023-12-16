Фото ⟩ Даже не мечтал об этом: житель Эстонии выиграл автомобиль

Вильюс получил свой новый гибридный городской внедорожник Toyota RAV4 во вторник в Отепя перед магазином Coop Konsum. Он частый гость этого магазина. «Это определенно один из моих основных магазинов. Сюда очень удобно приходить вечером, магазин со временем претерпел большие изменения, был достроен, ассортимент очень хороший», - рассказал постоянный посетитель.

По словам Вильюса, он даже не мечтал об автомобиле в качестве приза, поскольку раньше ему не особо везло в лотерее. «С восхищением поглядывал, когда эта машина летом стояла здесь у магазина. Никогда раньше не выигрывал в лотерею, возможно, только в игру «Углы» Bingo Loto».

На данный момент в его семье дизельные Peugeot и Volkswagen - один семейный автомобиль и один рабочий автомобиль. «Оба дизельные, в Тарту езжу каждый день, поскольку там работаю, поэтому экономичная машина имеет смысл. Расход топлива у этой новой Toyota примерно такой же, и это очень хорошо», - сказал Вильюс.

Новый автомобиль не будет просто так стоять на месте, а сразу же будет использоваться. По словам владельца, один из старых автомобилей сразу же будет выставлен на продажу. «Новая машина станет основной, на которой будут ездить на работу. На ней, вероятно, будет удобнее передвигаться между городами, дизель долго прогревается».

По словам нового владельца, во внедорожнике сидеть гораздо комфортнее, чем в легковом автомобиле, поскольку сиденье выше. «Возраст еще и такой, что труднее вытащить себя из низкой посадки».

Определенные внедорожные возможности автомобиля, вероятно, не найдут особого применения, поскольку, как и большинство городских внедорожников, в будущем его можно будет увидеть в основном на дорогах. Однако уже в тот день была запланирована более длительная поездка. «После отправимся на рождественскую вечеринку, мы сможем поехать на новой машине. Рождественская вечеринка будет где-то в лесу за Эльва».

48-летний Марко Вильюс из Отепя стал 59-м человеком, выигравшим автомобиль, и 21-м победителем в лотерее кампании Coop Loto, которая стартовала в феврале прошлого года.