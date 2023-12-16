ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Всегда находит оправдание отсутствию электричества

И все крутится вокруг этого. По крайней мере, так кажется в последние недели с учетом масштабных отключений электроэнергии, которые Elektrilevi не может контролировать. По мнению руководителя Elektrilevi Михкеля Хярма, помимо снега, виновата слишком низкая плата за сеть (которая повышалась пять раз за 10 месяцев с 3,11 цента до 4,11 цента за кВтч). На эти деньги они могу только поддерживать существующие инфраструктуры, но не строить новые, более совершенные сети. С приходом зимы, они и с этим не справляются.