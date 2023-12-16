ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Всегда находит оправдание отсутствию электричества

У крупных государственных энергетических компаний Эстонии, похоже, есть только четыре врага: весна, лето, осень и зима. А против них поможет только одно: поднять потребительские цены.
И все крутится вокруг этого. По крайней мере, так кажется в последние недели с учетом масштабных отключений электроэнергии, которые Elektrilevi не может контролировать. По мнению руководителя Elektrilevi Михкеля Хярма, помимо снега, виновата слишком низкая плата за сеть (которая повышалась пять раз за 10 месяцев с 3,11 цента до 4,11 цента за кВтч). На эти деньги они могу только поддерживать существующие инфраструктуры, но не строить новые, более совершенные сети. С приходом зимы, они и с этим не справляются.
В прошлом году у них был минус в 13 миллионов, но у компании более 300 миллионов нераспределенной прибыли. Тогда надо начинать строительство с самого начала. Конечно, это дорого, когда вдруг приходится ремонтировать всю Эстонию сразу. Но если люди платят, им нужно предложить услугу, а не оправдываться, почему до сих пор нет электричества. Извинения бесплатны. Люди платят за электричество.