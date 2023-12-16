Тренер сборной Эстонии упал с обрыва и повредил позвоночник

Эстонский лыжный союз сообщил в пресс-релизе, что Рехемаа рано утром перед сегодняшним днем ​​соревнований упал, тестируя свои лыжи, с края необозначенного тестового склона.

Зона торможения тестового склона из-за погодных условий оказалась обледенелой, а конец зоны торможения не был отмечен организаторами забором. Зона торможения завершилась двухметровым обрывом, с которого Рехемаа упал и повредил один из позвонков.

Айвар Рехемаа. Фото: Tairo Lutter

Рехемаа была оказана немедленная медицинская помощь и его доставили под присмотр лучших норвежских врачей ​​в больницу, где во второй половине дня его ждет операция. По предварительной информации, подвижность Рехемаа не нарушена, после операции его ждет два-три месяца реабилитации, после чего Рехемаа сможет продолжить заниматься своим любимым видом спорта.

Учитывая текущую ситуацию, Эстонский лыжный союз просит всех дать Рехемаа несколько дней покоя, чтобы он мог сосредоточиться на восстановлении.

Обязанности руководителя сборной Эстонии по лыжным гонкам временно возьмет на себя глава Эстонского лыжного союза Кристьян Колл, который также заверил Postimees, что, несмотря на несчастный случай, соревнования на этих выходных пройдут в соответствии с прежним планом.

Сегодня в Тронхейме запланированы как женская, так и мужская лыжная эстафета, где выступят Кейди Каазику и Алвар Йоханнес Алев соответственно. Первоначально на гонку была заявлена и Кайди Каазику, но в последний момент она все-таки не вышла на старт. Колл пока не назвал причину этого.