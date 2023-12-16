Министр здравоохранения Сиккут: мы хотим продолжать лечить украинских военных в Эстонии

«Эстония безусловно заинтересована в продолжении долговременной поддержки Украины в сфере восстановительной медицины, как в плане лечения украинских военных в Эстонии, так и в плане обучения медицинского персонала. Мы также всесторонне поддерживаем желание Украины присоединиться к европейской инфраструктуре медицинских данных, чтобы можно было обмениваться со странами ЕС информацией об украинских пациентах и тем самым повысить качество лечения и сократить нагрузку на систему здравоохранения», - сказала Сиккут в опубликованном на сайте Социал-демократической партии (SDE) комментарии.

До сих пор Эстония предлагала Украине поддержку, например, в виде лечения и протезирования пациентов с ампутациями - в клинике восстановительной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы протезы ноги получили 23 пострадавших. Эстония также предоставляет украинским военным беженцам медицинскую страховку, возможность покупать в аптеках рецепты и по украинским бумажным рецептам, услуги здравоохранения и вакцинацию детей от инфекционных заболеваний. В Эстонии также работает телефон кризисной помощи, предлагающий военным беженцам круглосуточную психологическую поддержку и информацию.

Эстония с 2014 года поддерживает создание системы восстановительной медицины в Украине. В Таллиннской высшей школе здравоохранения (TTK) учатся специалисты по деятельностной терапии, в сентябре 2022 года там приступил к обучению первый украинский выпуск программы медсестер. Кроме того, в TTK дополнительные курсы ампутации и восстановительной медицины прошли 40 украинских работников здравоохранения.

В следующем году стартует объединяющий десять ближайших к Украине совместный проект ВОЗ, направленный на поддержку учреждений здравоохранения при оказании помощи военным беженцам. В рамках проекта также проанализируют воздействие беженцев на системы здравоохранения и препятствия в доступе к услугам здравоохранения. Кроме того, с помощью проекта планируется создать сеть, поддерживающая украинских работников здравоохранения в поиске работы. С помощью проекта также планируется создать должность посредника, помогающего украинским беженцам ориентироваться в системе здравоохранения другого государства.