Прийт Хыбемяги сказал, что Эстония внимательно следит за тем, что происходит на финской границе, но в то же время хочет увеличить официальную квоту на иммиграцию с 0,1 до 0,3, чтобы иметь больше рабочей силы. «В то же время Эстония прекрасно осознает риск того, что прибывшие сюда люди могут выпасть из общей эстонской жизни и системы, попасть в гетто и радикализироваться».

Айнар Рууссаар отметил, что, к счастью, у нас нет гетто, которые мы видим в некоторых других европейских странах, за исключением районов построенных в советское время. «Но я считаю, что Эстония должна и может быть более жесткой в своей политике. Одним из примеров является закрытие восточной границы в Финляндии, а латыши стали гораздо жестче относиться к людям, получившим вид на жительство, но не предпринявшим никаких попыток выучить латышский язык. Мне очень нравится идея, циркулирующая в Министерстве внутренних дел, что Эстония должна требовать от граждан третьих стран справки о судимости, выписки с банковского счета и проверять их социальные сети».

По его словам, ситуация заметно изменилась. «За последние несколько месяцев, когда я пользовался услугами дешевых такси, я не встретил ни одного водителя, который бы хоть слово говорил по-эстонски», - сказал Руусаар.