В этом выпуске передачи Keskpäevatund на радио Kuku ведущие Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Хельдур Мееритс говорили об утечке медицинских данных, иммиграции и хрупких линиях электропередач.
Прийт Хыбемяги сказал, что Эстония внимательно следит за тем, что происходит на финской границе, но в то же время хочет увеличить официальную квоту на иммиграцию с 0,1 до 0,3, чтобы иметь больше рабочей силы. «В то же время Эстония прекрасно осознает риск того, что прибывшие сюда люди могут выпасть из общей эстонской жизни и системы, попасть в гетто и радикализироваться».
Айнар Рууссаар отметил, что, к счастью, у нас нет гетто, которые мы видим в некоторых других европейских странах, за исключением районов построенных в советское время. «Но я считаю, что Эстония должна и может быть более жесткой в своей политике. Одним из примеров является закрытие восточной границы в Финляндии, а латыши стали гораздо жестче относиться к людям, получившим вид на жительство, но не предпринявшим никаких попыток выучить латышский язык. Мне очень нравится идея, циркулирующая в Министерстве внутренних дел, что Эстония должна требовать от граждан третьих стран справки о судимости, выписки с банковского счета и проверять их социальные сети».
По его словам, ситуация заметно изменилась. «За последние несколько месяцев, когда я пользовался услугами дешевых такси, я не встретил ни одного водителя, который бы хоть слово говорил по-эстонски», - сказал Руусаар.
По словам Хельдура Мееритса, первый негативный пример, который приводят, говоря об иммиграции в Эстонии, - это русские, которые, по мнению пессимистов, совсем не интегрировались. «Другой негативный пример - гетто, где живут турки и арабы, которые также не интегрировались. Но все это нужно рассматривать в свете того, что наша сегодняшняя ситуация сильно отличается от этих двух примеров. Сегодня мы - независимое государство, и мы должны более решительно заявить русским, что без Эстонии они не смогут жить. Эти примеры из Западной Европы - там господствуют странные и наивные представления о том, как ведут себя иммигранты, приехавшие в Европу».
Он отметил, что и в скандинавских странах, и в Германии взгляды явно изменились. «Говорят, что иммигранты должны проходить курсы адаптации, и проводится серьезная проверка того, сколько они работают или живут на пособия. Дошло до того, что если до сих пор имамы в мечетях Германии были выходцами из Турции, то теперь имамов в Германии обучают и делают похожими на типичных немцев».
Хыбемяги также отметил, что иммигранты в Эстонии работают в основном в сфере обслуживания и что, например, курьеры Bolt зарабатывают не так уж мало. «Похоже, что никто не хочет заниматься этой проблемой: никто не хочет заниматься проблемой того, что таксисты не говорят по-эстонски. Это проблема настойчивости местных властей и отсутствия законодательства. Никто не хочет разбираться с тем, как и кому платят налоги внештатные водители Bolt».