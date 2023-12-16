НАПРЯЖЕННОСТЬ НА ВАЖНОМ ВОДНОМ ПУТИ ⟩ Британское судно сбило беспилотник над Красным морем

«HMS Diamond сбил предполагаемый ударный дрон, нацеленный на грузовое судно в Красном море. Одна ракета Sea Viper была выпущена и успешно поразила цель», - сообщил Шэппс в X (ранее Twitter).

В прошлом месяце Великобритания объявила, что отправит один из своих самых современных военных кораблей, HMS Diamond, для укрепления безопасности в регионе Персидского залива. Эсминец проводит операции по обеспечению свободы судоходства и безопасного движения грузовых судов, сообщили в Минобороны.