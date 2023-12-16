Сб, 16.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

НАПРЯЖЕННОСТЬ НА ВАЖНОМ ВОДНОМ ПУТИ ⟩ Британское судно сбило беспилотник над Красным морем

Copy
HMS Diamond.
HMS Diamond. Фото: Shaun Roster / SWNS

Эсминец ВМС Великобритании сбил предполагаемый ударный беспилотник над Красным морем, заявил сегодня министр обороны Великобритании Грант Шэппс, поскольку напряженность на жизненно важном морском пути растет.

«HMS Diamond сбил предполагаемый ударный дрон, нацеленный на грузовое судно в Красном море. Одна ракета Sea Viper была выпущена и успешно поразила цель», - сообщил Шэппс в X (ранее Twitter).

В прошлом месяце Великобритания объявила, что отправит один из своих самых современных военных кораблей, HMS Diamond, для укрепления безопасности в регионе Персидского залива. Эсминец проводит операции по обеспечению свободы судоходства и безопасного движения грузовых судов, сообщили в Минобороны.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх