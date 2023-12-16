Эсминец ВМС Великобритании сбил предполагаемый ударный беспилотник над Красным морем, заявил сегодня министр обороны Великобритании Грант Шэппс, поскольку напряженность на жизненно важном морском пути растет.
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НАПРЯЖЕННОСТЬ НА ВАЖНОМ ВОДНОМ ПУТИ ⟩ Британское судно сбило беспилотник над Красным морем
«HMS Diamond сбил предполагаемый ударный дрон, нацеленный на грузовое судно в Красном море. Одна ракета Sea Viper была выпущена и успешно поразила цель», - сообщил Шэппс в X (ранее Twitter).