Что полезного в имбирном печенье и почему его едят?

Имбирное печенье корнями уходит к древней Греции, но свою современную форму они приняли только в 11 веке, после того как имбирь прибыл в Европу вместе с крестоносцами.

Происхождение пряников связано с различными европейскими странами, такими как Франция, Германия и Англия. Пряничный домик зародился в Германии в 18 веке благодаря сказке братьев Гримм «Гензель и Гретель», а позже распространился и в Англии.

Зачем есть имбирное печенье ?

Выпечка печенья - рождественская традиция во многих частях мира, например, в Швеции, Норвегии и Польше.

А имбирное печенье полезнее, чем вы думаете, поскольку оно содержат пряные ингредиенты, такие как имбирь, корица и мускатный орех, которые помогают пищеварению, повышают иммунитет и поддерживают здоровье.

Также патока содержит необходимые витамины и минералы, а корица обладает антиоксидантными свойствами.

Если вы хотите сделать печенье более полезными, вы можете использовать миндальную муку, кокосовое или оливковое масло и добавить орехи, семена и изюм, чтобы получить больше питательных веществ и клетчатки.