Что полезного в имбирном печенье и почему его едят?

Имбирное печенье - праздничное угощение, которое лучше всего символизирует Рождество. Хотя оно может показаться высококалорийным лакомством, употребление имбирного печенья содержит много питательных веществ, которые могут быть полезны для вашего здоровья.
Имбирное печенье корнями уходит к древней Греции, но свою современную форму они приняли только в 11 веке, после того как имбирь прибыл в Европу вместе с крестоносцами.
Происхождение пряников связано с различными европейскими странами, такими как Франция, Германия и Англия. Пряничный домик зародился в Германии в 18 веке благодаря сказке братьев Гримм «Гензель и Гретель», а позже распространился и в Англии.
Зачем есть имбирное печенье ?
Выпечка печенья - рождественская традиция во многих частях мира, например, в Швеции, Норвегии и Польше.
А имбирное печенье полезнее, чем вы думаете, поскольку оно содержат пряные ингредиенты, такие как имбирь, корица и мускатный орех, которые помогают пищеварению, повышают иммунитет и поддерживают здоровье.
Также патока содержит необходимые витамины и минералы, а корица обладает антиоксидантными свойствами.
Если вы хотите сделать печенье более полезными, вы можете использовать миндальную муку, кокосовое или оливковое масло и добавить орехи, семена и изюм, чтобы получить больше питательных веществ и клетчатки.