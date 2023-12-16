Департамента транспорта предупреждает: вероятность гололедицы крайне высокая, на дорогах лежат поваленные деревья

Поверхность крупных шоссе влажная или мокрая от реагента. Температура воздуха преимущественно от 0 до 4 градусов тепла, но на востоке и юго-востоке страны остается минусовой. Температура на поверхности дорог на западе страны плюсовая, в остальных регионах минусовая. В Рапламаа, Вильяндимаа и Вырумаа на дороги повалены деревья.