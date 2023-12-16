Сб, 16.12.2023
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Департамента транспорта предупреждает: вероятность гололедицы крайне высокая, на дорогах лежат поваленные деревья

BNS
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Поваленное дерево. Иллюстративное фото.
Поваленное дерево. Иллюстративное фото. Фото: Järva-Jaani vabatahtlik päästekomando

По сообщению Департамента транспорта, вероятность гололедицы крайне высокая, по многим регионам на дорогах лежат поваленные деревья.

Поверхность крупных шоссе влажная или мокрая от реагента. Температура воздуха преимущественно от 0 до 4 градусов тепла, но на востоке и юго-востоке страны остается минусовой. Температура на поверхности дорог на западе страны плюсовая, в остальных регионах минусовая. В Рапламаа, Вильяндимаа и Вырумаа на дороги повалены деревья.

В субботу вечером по многим регионам ожидаются дожди, на востоке страны до полуночи также мокрый снег. После полуночи начиная с запада страны облачность рассеется. К утру вдали от побережья по многим регионам температура воздуха упадет ниже нуля, вероятность гололедицы очень высокая.

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