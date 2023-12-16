По сообщению Департамента транспорта, вероятность гололедицы крайне высокая, по многим регионам на дорогах лежат поваленные деревья.
Департамента транспорта предупреждает: вероятность гололедицы крайне высокая, на дорогах лежат поваленные деревья
Поверхность крупных шоссе влажная или мокрая от реагента. Температура воздуха преимущественно от 0 до 4 градусов тепла, но на востоке и юго-востоке страны остается минусовой. Температура на поверхности дорог на западе страны плюсовая, в остальных регионах минусовая. В Рапламаа, Вильяндимаа и Вырумаа на дороги повалены деревья.
В субботу вечером по многим регионам ожидаются дожди, на востоке страны до полуночи также мокрый снег. После полуночи начиная с запада страны облачность рассеется. К утру вдали от побережья по многим регионам температура воздуха упадет ниже нуля, вероятность гололедицы очень высокая.