Эксперт: рейтинг коалиции еще никогда не был таким низким в этом веке

По мнению политолога Айвара Воога, в этом столетии еще не было случая, чтобы поддержка коалиции была настолько слабой, пишет ERR.
«Традиционно совокупная поддержка правящей коалиции составляет около 40 процентов, они не формируют большинство, как это обычно бывает перед выборами или сразу после них. Такой совокупной поддержки - около 30 процентов - не было в этом веке», - сказал Воог.
По его словам, задача партии «Отечество» - сохранить свой рейтинг до следующих выборов в Рийгикогу.
Политолог Тынис Саартс считает, что нынешние рейтинги «Отечества» вряд ли помогут партии на весенних выборах в Европарламент.