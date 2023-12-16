12-летнему мальчику с тяжелым заболеванием ищут приемную семью

В настоящее время Мартен живет в детском доме, но ему нужны приемные родители, которые могли бы посвятить себя содержанию Мартена в течение как минимум трех-шести месяцев, сообщил детский дом в социальных сетях. У Мартена был диагностирован агрессивный рак поджелудочной железы и в ближайшие дни он начнет комплексное лечение. Помимо серьезного заболевания, Мартену придется справиться с рядом других изменений в своей жизни.

Мартену нужен человек, который мог бы остаться с ним в Таллиннской детской больнице и в перерывах между химиотерапией либо в доме приемных родителей, либо в квартире в Мустамяэском детском доме.

Детский дом ищет приемного родителя, готового взять на себя эмоционально трудную задачу, чтобы Мартен не был одинок в этом испытании. Помимо ежедневного ухода, приемному родителю придется справляться с эмоциональными и физическими последствиями лечения.

Таллиннский детский дом поддержит приемного родителя на каждом шагу, как эмоционально, так и административной помощью.

Детский дом готов ответить на любые ваши вопросы в любое время дня и ночи: по электронной почте kriisipere@tallinnalastekodu.ee или по телефону +372 5919 7758.