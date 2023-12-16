«Слово пацана». Может ли сериал превратить россиян в гопников?

Пацаны зимой Фото: Toomuch Production

Чтобы тебя не избили и не ограбили на улице, нужно было знать, какая группировка какой район контролирует, вспоминает собеседница Би-би-си. На случай, если к тебе подойдут на территории чужой группировки, нужно было уметь ответить, откуда ты, кто «бугор» (главный группировщик) и смотрящий на той территории, где ты живешь, - «если ты это не скажешь, у тебя будет гораздо больше проблем».

С 9-10 лет она «железно знала кодекс пацана и понятия». На улице нужно было уметь отвечать на вопросы, которые задают гопники, чтобы «спокойно пройти». Собеседница Би-би-си называет эту процедуру «гнилым базаром»: «Надо было уметь из этого выходить и на эти вопросы отвечать: Ты кто по жизни? Ты пацан или не пацан? С улицы или не с улицы, но пацан? Скажи три правила пацана. Этого я уже не помню, потому что я все эти правила пацана старательно забывала. Но я их знала, спрашивала у мальчиков, учила».

Мальчикам доставалось «гораздо больше», признает она. В школе, по ее воспоминаниям, одноклассники постоянно обсуждали, как правильно отвечать на вопросы на улицах и как выходить из «словесных ловушек», часто приходили побитые, иногда - без каких-то вещей. Весь класс знал, что у одного из ее одноклассников старший брат погиб «то ли во время пробега, то ли на стрелке».