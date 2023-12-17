В Эстонии тысячи домов остались без электричества

Больше всего от перебоев в подаче электроэнергии пострадали Рапламаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа, Пярнумаа и Харьюмаа.

Около полуночи проблемы с электричеством затронули 11 580 потребителей, сообщает Elektrilevi.

В семь утра воскресенья, 17 декабря, без электричества были 7718 домохозяйства.

Фото: kuvatõmmis: elektrilevi.ee

Спасательный департамент вчера днем призвал готовиться к отключениям электричества.

«Сломавшиеся под тяжестью снега деревья за последние несколько недель доставили спасателям много работы. Снег, который по мере таяния становится еще тяжелее, ломает деревья и ветки и может вызвать дальнейшие отключения электроэнергии, а также существует большой риск гололеда на дорогах», - сказал в субботу представитель Спасательного департамента Лехо Лемсалу.

Чтобы хорошо пережить перебои с электричеством, Спасательный департамент рекомендует запастись дома едой и питьевой водой для семьи, а также необходимыми для приготовления пищи устройствами, например, походной печью. В качестве источника света следует предпочесть фонарик на батарейках, а не свечи. Однако если во время отключения электроэнергии вы все-таки пользуетесь открытым огнем, делать это необходимо с соблюдением пожарной безопасности.

Вы лучше подготовлены к отключению электроэнергии, если: Дома есть запасы питьевой воды, лекарств и продуктов питания для семьи минимум на семь дней.

Дома есть радио на батарейках и запасные батарейки. Подойдет также радиоприемник на солнечной батарее. Также можно слушать радио в машине.

Вы всегда держите топливный бак автомобиля по крайней мере наполовину полным. Вы знаете, на каких автономных заправках можно получить топливо в случае отключения электроэнергии.

Используете альтернативные источники электроэнергии (электрогенератор, аккумуляторы и т. д.) экономно и только в случае крайней необходимости. Так вы продливаете им рабочее время.

Открываете холодильник и морозильную камеру как можно реже. Таким образом, прохладная температура сохранится дольше, а продукты сохранятся лучше.

Если вы не можете безопасно и самостоятельно справиться дома в случае отключения электроэнергии, обратитесь к своим близким или попросите помощи у местных органов власти.

В случае получения травмы или непосредственной опасности позвоните по номеру службы экстренной помощи 112.

Если мобильная связь прервалась или нарушена, то позвонить на номер 112 можно, выключив телефон на некоторое время, а при его включении совершить телефонный звонок до активации SIM-карты. Чтобы оператор службы спасения смог вам перезвонить при наличии покрытия, SIM-карту необходимо повторно активировать.

Сообщите об отключении электроэнергии по телефону экстренной помощи Elektrilevi 1343 или в приложении MARU. Также сообщите в Центр тревоги по телефону 112 об упавших линиях.