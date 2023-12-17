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Девятилетний футболист умер от инфаркта

rus.postimees.ee
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Фото: Madis Veltman

Девятилетний Валид Буабиди Рафи мечтал о профессиональной футбольной карьере и представлять «Реал Мадрид». Однако, к сожалению, он не сможет осуществить свою мечту.

Рафи, который играл на позиции защитника за команду CD Noblejas в Испании, в начале этой недели перенес остановку сердца во время тренировки. Ему сразу оказали первую помощь и срочно доставили в больницу, но, к сожалению, врачам не удалось спасти жизнь мальчика, сообщает Kronen Zeitung. Он умер днем позже, 12 декабря, от инфаркта.

Вечером в прошлую среду сотни людей собрались на тренировочной площадке Noblejas, чтобы почтить память Рафи. В честь ушедшего юного игрока клуб принял решение приостановить все тренировки и игры до конца рождественских праздников.

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