Девятилетний футболист умер от инфаркта

Рафи, который играл на позиции защитника за команду CD Noblejas в Испании, в начале этой недели перенес остановку сердца во время тренировки. Ему сразу оказали первую помощь и срочно доставили в больницу, но, к сожалению, врачам не удалось спасти жизнь мальчика, сообщает Kronen Zeitung. Он умер днем позже, 12 декабря, от инфаркта.