Фото ⟩ Зимняя рыбалка удалась: житель Эстонии поймал огромную щуку

«Это была единственная щука, которую я поймал. Кроме того, попалось довольно много окуней», - рассказал Арро.

Рыбак снова выпустил щуку в воду, ведь в кулинарном смысле такая щука мало что дает, но она способна дать большое потомство. «Пусть поплавает еще. Говорят, что более крупные экземпляры также производят больше потомства», - сказал рыбак.

Предыдущий рекорд был установлен несколько лет назад, когда Томек поймал в Суурлахт 9,6-килограммовую щуку. В тот же день он поймал и окуня весом 1,44 кг.