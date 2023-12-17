Кража косметики – вчерашний день: в Эстонии наблюдается новая пугающая тенденция

По словам руководителя службы охраны Viking Security Юхана Айа, косметика всегда была одной из целей воров. Эксперт пояснил, что косметику, а также алкоголь, а теперь и обычные продукты питания, пытаются украсть, чтобы продать их на черном рынке.

«Недавно, например, охранники предотвратили попытку кражи, когда явно профессиональный вор пытался в спортивной сумке вынести из магазина косметические товары на сумму почти 300 евро», - рассказал Айя.

По его словам, этой осенью охранникам также приходилось вмешиваться в ситуации, когда посетительница не ограничивалась использованием выставленных для этих целей тестеров, а вскрывала упаковку средств для макияжа и начинала наносить себе макияж посреди магазина.

«Был инцидент, когда женщина очень рассердилась на вмешавшегося охранника и поинтересовалась, почему ей мешают. Важно понимать, что с точки зрения закона это такое же нарушение, как и воровство», - пояснил Айя.

«Конкретная статья может быть другой, но это тоже преступление против собственности, и при определенных условиях это может привести к очень большому штрафу или даже тюремному заключению», - добавил эксперт.

Юхан Айа отметил, что, к сожалению, участились и попытки украсть отдельные косметические продукты, по-видимому, для личного использования.

«Причина, видимо, в том, что стоимость жизни выросла и нет денег на косметику, а отказаться от привычки пользоваться косметикой сложно. Косметику в последнее время пытались выносить из магазинов как восьми- и девятилетние девочки, так и дамы солидного возраста. Однако никакое воровство нельзя оправдать. Стоит подчеркнуть, что косметика как цель профессиональных воров находится под особым вниманием как видеонаблюдения, так и работников зала», - рассказал руководитель службы охраны.

Юхан Айа уточнил, что использование косметических продуктов без их покупки и попытки их кражи являются частью более широкой тенденции, когда за последний год значительно увеличилось количество попыток кражи всех повседневных бытовых товаров.

«Экономическая нестабильность по сути всегда приводит к росту преступности. Это настоятельная рекомендация всем еще более внимательно следить за своей собственностью», - сказал Айя.