В прошлом году полиция Пярнумаа зарегистрировала в общей сложности 126 преступлений по статье мошенничества, из них более 75 процентов были совершены онлайн. В этом году количество мошенничеств не превысило прошлогодний результат, однако нанесен гораздо более масштабный ущерб.
Для подписчиков
«Если что-то выглядит подозрительно хорошо – это обман»: мошенникам удалось выманить более миллиона евро
В этом году по состоянию на 11 декабря зарегистрировано 122 случаев мошенничества, 80 процентов из которых совершены онлайн.