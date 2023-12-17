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«Если что-то выглядит подозрительно хорошо – это обман»: мошенникам удалось выманить более миллиона евро

Мерле Ралльманн
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Buduroi Alexandru/Shutterstock

В прошлом году полиция Пярнумаа зарегистрировала в общей сложности 126 преступлений по статье мошенничества, из них более 75 процентов были совершены онлайн. В этом году количество мошенничеств не превысило прошлогодний результат, однако нанесен гораздо более масштабный ущерб.

В этом году по состоянию на 11 декабря зарегистрировано 122 случаев мошенничества, 80 процентов из которых совершены онлайн.

Если в прошлом году в результате мошенничества убытки составили более 675 000 евро, то в этом году к первой половине декабря сумма убытков достигает более миллиона евро.

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