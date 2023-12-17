«Если что-то выглядит подозрительно хорошо – это обман»: мошенникам удалось выманить более миллиона евро

В прошлом году полиция Пярнумаа зарегистрировала в общей сложности 126 преступлений по статье мошенничества, из них более 75 процентов были совершены онлайн. В этом году количество мошенничеств не превысило прошлогодний результат, однако нанесен гораздо более масштабный ущерб.