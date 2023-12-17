Фото ⟩ Новый план: Эстония и США подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

«В качестве подтверждения крепких союзнических отношений между Эстонией и США мы обновили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в центре внимания которого находится военное присутствие США в Эстонии, вклад в развитие эстонской дивизии, сотрудничество в сфере киберзащиты и совместные закупки для развития возможностей стран Балтии», - сказала Туули Дунетон.

Соглашение также включает сотрудничество в учениях, в развитии необходимой инфраструктуры для приема союзных подразделений и в ряде других областей, представляющих взаимный интерес.

«В соглашении мы также подтвердили поддержку Украины до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. С этой целью мы продолжим сотрудничать с Министерством обороны США в обучении, оснащении, консультировании и оказании помощи Вооруженным силам Украины», - добавила Дунетон.

Сотрудничество между Эстонией и США укрепляет независимую оборону Эстонии, оборонную позицию региона Балтийского моря и союзнические отношения НАТО.

Первое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Эстонией и США было подписано в 2019 году. США также подписали аналогичный план двустороннего сотрудничества с Латвией и Литвой.