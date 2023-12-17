Видео ⟩ Агрессивный водитель Mercedes-Benz чуть не спровоцировал ДТП

15 декабря в социальных сетях Латвии появилось видео, на котором водитель автомобиля Mercedes-Benz на улице Краста в Риге чуть не попал в аварию из-за того, что использовал намеренный занос во время езды, пишет Rus.TVNET.
На видео, записанном видеорегистратором, заснято, что водитель Mercedes-Benz внезапно выезжает на улицу Краста с одной из небольших улочек. При этом машина двигается боком.
Автомобиль, ехавший по улице Краста, был вынужден резко тормозить, чтобы избежать столкновения, а агрессивный водитель продолжил ехать боком.
Автору видео удалось затормозить всего в нескольких сантиметрах от лихача.
В соответствии с правилами дорожного движения намеренный занос считается агрессивным вождением. За это грозит штраф в 280 евро.