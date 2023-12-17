Департамент предупреждает о скользких дорогах из-за разницы в температурах

«Температура на поверхности дорог по всей стране минусовая, а температура воздуха плюсовая, поэтому мокрые поверхности дорог стали очень скользкими», - предупреждает департамент.

В воскресенье утром крупные шоссе преимущественно влажные от обработки реагентом, но на участках, где реагент пока не подействовал, встречаются иней и лед. На второстепенных шоссе встречаются снег и наледь.

Днем ожидается малооблачная погода без осадков, во второй половине дня по регионам туманы. Температура воздуха 0-4 градуса тепла, на западных островах до 6 градусов тепла. Температура на поверхности дорог преимущественно минусовая, поэтому на дорогах будет скользко.