Экономия: вместо пипаркооков жители Эстонии стали покупать тесто и глазурь

Лауринг отмечает, что по сравнению с прошлым годом общие продажи не снизились: праздничные блюда по-прежнему будут достойными, однако готовить их будут самостоятельно.

«Продажи приправленных и маринованных мясных продуктов снизились, а продажи обычного свежего мяса по более низкой цене за килограмм выросли. Вместо готовых салатов и блюд растут продажи картофеля и прочих овощей. Наблюдается и отказ от магазинных тортов в пользу теста и глазури», - говорит Лауринг.

«Значительно увеличилась доля товаров на развес и больших упаковок с низкой ценой за килограмм. Например, по сравнению с прошлым годом значительно выросли продажи конфет на развес, а вместо небольших упаковок кровяной колбасы все больше людей покупают большие упаковки весом более килограмма. Покупки тщательно продумываются, и явное предпочтение отдается рекламным продуктам со скидкой», - сказал Лауринг.

По словам Лауринга, среди промышленных товаров также увеличилась доля сезонных или рекламных товаров и снизилась доля сувениров и электроники. «Однако продажи средств гигиены и ухода за полостью рта, например, выросли более чем на четверть, что свидетельствует о том, что аптечные товары стали покупать по более низкой цене в обычных магазинах», - добавил Лауринг.

По мнению управляющего A1000 Market, экономический спад рационализировал покупательское поведение людей в целом.

«Рост цен сильно ударил по всем, и разница в покупателях начинает исчезать: люди с более высоким доходом перестали ходить в один супермаркет, а с более низким - в другой, потому что продуктовая корзина, по сути, одна и та же. Если сравнить обороты продуктовых сетей, то можно увидеть, что объемы более дорогих магазинов снижаются, а более доступных - продолжают расти», - добавил Лауринг.