Пресс-служба правительства: Кая Каллас заболела

В связи с тем, что Каллас заразилась коронавирусом, встреча премьер-министров Польши и стран Балтии и трехсторонняя встреча премьер-министров стран Балтии, которые должны были состояться в Таллинне сегодня вечером и в понедельник, будут отменены.