Пресс-служба правительства: Кая Каллас заболела

Из-за болезни премьер-министра Каи Каллас визит премьер-министров Польши и стран Балтии в Таллинн отменяется.
В связи с тем, что Каллас заразилась коронавирусом, встреча премьер-министров Польши и стран Балтии и трехсторонняя встреча премьер-министров стран Балтии, которые должны были состояться в Таллинне сегодня вечером и в понедельник, будут отменены.
Поскольку председательство Эстонии в Балтийском совете министров заканчивается в 2023 году, в следующий раз главы правительств стран Балтии встретятся уже в Вильнюсе.