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Пресс-служба правительства: Кая Каллас заболела

rus.postimees.ee
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter

Из-за болезни премьер-министра Каи Каллас визит премьер-министров Польши и стран Балтии в Таллинн отменяется.

В связи с тем, что Каллас заразилась коронавирусом, встреча премьер-министров Польши и стран Балтии и трехсторонняя встреча премьер-министров стран Балтии, которые должны были состояться в Таллинне сегодня вечером и в понедельник, будут отменены.

Поскольку председательство Эстонии в Балтийском совете министров заканчивается в 2023 году, в следующий раз главы правительств стран Балтии встретятся уже в Вильнюсе.

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