Падение года ⟩ Йоханна-Мария Лехтме: утонула сама, навредила делу помощи Украине

Лехтме, попавшая под подозрение в нецелевом использовании пожертвований, которые собирались в Эстонии для Украины через НКО Slava Ukraini, подорвала веру жителей нашей страны в благотворительные организации. Объем пожертвований сильно сократился не только в Slava Ukraini, но и в других НКО, занимающихся помощью Украине. Таким образом лавина недоверия, образовавшаяся из-за скандала с Лехтме, незаслуженно накрыла всех других волонтеров, которые в течение года жаловались на уменьшившиеся сборы.

В неловком положении оказалась и партия «Ээсти 200». Лехтме не являлась ее членом, но показала прекрасный результат в списке «Ээсти 200» на выборах в Рийгикогу, став в итоге депутатом. Партия вела себя крайне нерешительно, не желая давать оценку имеющимся в отношении основательницы Slava Ukraini подозрений, что вызывало вопросы и недоумение. Подводя итоги 2023 года, заместитель председателя фракции Марек Рейнаас объяснил, что партия выбрала такую тактику, руководствуясь принципом «своих не бросаем». Однако, в конце концов, он признал, что, с учетом масштаба скандала, уход Лехтме из парламента – правильный шаг.

Если сравнивать ситуации в годовом измерении, то репутация Эстонии как страны, поддерживающей Украину, сильно пострадала. И Лехтме, безусловно, приложила к этому руку, хотя, справедливости ради, стоит сказать, что она была не единственной, премьер-министр Кая Каллас тоже сильно постаралась.

Rus.Postimees публикует с 27 по 29 декабря истории людей, которые формировали дух уходящего 2023 года.