Выяснилось, в каких регионах Эстонии дети показали лучшие результаты по математике

Опубликованное на прошлой неделе исследование PISA 2022 в очередной раз подтвердило высокий уровень наших учеников начальной школы: среди европейских стран Эстония делит 1-2 место со Швейцарией по математике, 1-2 место с Ирландией по чтению, а также мы занимаем первое место по уровню знаний в сфере естественных наук. Postimees подробно рассмотрел результаты теста по математике - каковы сильные стороны учеников и можно ли сравнивать школы в разных регионах?