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Выяснилось, в каких регионах Эстонии дети показали лучшие результаты по математике

Лоора-Элизабет Ломп Аарне Сеппель
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Урок в школе.
Урок в школе. Фото: Fotograaf: Marko Saarm

Опубликованное на прошлой неделе исследование PISA 2022 в очередной раз подтвердило высокий уровень наших учеников начальной школы: среди европейских стран Эстония делит 1-2 место со Швейцарией по математике, 1-2 место с Ирландией по чтению, а также мы занимаем первое место по уровню знаний в сфере естественных наук. Postimees подробно рассмотрел результаты теста по математике - каковы сильные стороны учеников и можно ли сравнивать школы в разных регионах?

Результаты по математике и интерпретации теста PISA были предоставлены Postimees советником Министерства образования и науки Майе Китсинг. 

«По сравнению с 2012 годом заметно снижение результатов по предметам, связанным с функциональным анализом и алгеброй», - сказала Китсинг, подчеркнув, что теперь необходимо найти причину этого снижения.

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