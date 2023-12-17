«Президент любой крупной страны, натовской страны, а тем более, единственного хозяина НАТО, а США являются хозяевами НАТО, это их задний двор, вся организация НАТО, не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни военного, – воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения», – сказал Путин в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, отрывок из которого он опубликовал в своем телеграм-канале.

Напротив, по его словам, Россия заинтересована в развитии отношений с этими странами. Как заявил Путин, у России нет проблем с государствами альянса, эти проблемы создаются искусственно, так как такой конкурент, как Россия, не нужен.

Заявления Запада о возможности нападения России на НАТО являются фигурой речи, призванной оправдать ошибки на украинском направлении, сказал президент РФ.

«Это чушь полная. Я думаю, что президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», – сказал он. Так Владимир Путин прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о том, что Россия может напасть на НАТО, если не «остановить Путина на Украине»

По мнению президента РФ, США не так уж заинтересованы «в нанесении стратегического поражения России», как они думали. «Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США», – заявил Путин.

В то же время Путин предупредил, что после вступления в НАТО у Финляндии могут возникнуть проблемы с Россией. «Они просто втянули Финляндию в НАТО. Были ли у нас с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе территориальные, давно, в середине XX века, были решены, – утверждает он. – Проблем не было. Но теперь будут. Потому что мы создадим Ленинградский военный округ и сосредоточим там отдельные воинские части. Зачем им это нужно? Просто глупость».