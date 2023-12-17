Спасатели предупреждают об опасности, связанной с оттепелью

«Осторожно, наступила оттепель и с крыш могут падать снег и лед», – пишет Спасательный департамент в соцсетях.

Департамент защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA) также напоминает, что крыши зданий следует регулярно чистить от снега и льда.

«Скапливающийся на крышах тяжелый снег может представлять опасность и для движущихся под крышами людей, и для имущества, например, автомобилей. Опасность возрастает в оттепель, когда снег и лед начинают соскальзывать с крыш. В случае потенциальной опасности следует ограничить людям доступ на территорию под стрехами крыш и немедленно очистить крышу и стрехи», – указал TTJA.

Сегодня днем в Эстонии ожидается малооблачная погода без осадков. Во второй половине дня начиная с юго-запада облачность уплотнится, вечером на островах и юге страны пойдет дождь. Во второй половине дня по регионам туманы. В первой половине дня ветер западный и северо-западный 3-9, порывами до 13, на северном побережье 6-12, порывами до 18 м/с. Во второй половине дня ветер юго-западный и западный 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла, на западных островах до 6 градусов тепла. На дорогах скользко.