Авиакомпания требует от экоактивистов 740 000 евро компенсации

Немецкая авиакомпания Lufthansa требует от климатических активистов из движения «Последнее поколение» компенсаций на 740 тысяч евро из-за убытков, нанесенных в результате их протестных акций в ряде аэропортов Германии. Истцом выступает авиаперевозчик Eurowings от имени всех дочерних предприятий Lufthansa, пишет DW со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
По данным издания Bild am Sonntag, ссылающегося на свои источники, некоторым ответчикам уже переданы требования об оплате компенсаций в рамках внесудебного разбирательства. Никто из них пока не заплатил требуемые суммы. При этом пять человек уже связались с авиакомпанией через своих адвокатов.
Речь идет о блокировках активистами «Последнего поколения» взлетно-посадочных полос в аэропортах Гамбурга, Дюссельдорфа и Берлина-Бранденбурга в ноябре 2022 года и июле 2023-го, которые привели к задержкам, отменам и переводам в другие аэропорты многих рейсов.
Правительство ФРГ намерено ужесточить наказания за блокаду аэропортов
Bild am Sonntag также указывает, что министр транспорта Германии Фолькер Виссинг приветствовал требования авиаперевозчиков о возмещении ущерба климатическими активистами. «Блокада аэропортов с целью помешать их работе выходит далеко за рамки законного протеста. Это не мелкие правонарушения. Люди подвергаются потенциальным рискам, а кроме того, наносится крупный экономический ущерб», - пояснил он.
По данным издания, правительство ФРГ уже разрабатывает поправки к законодательству, ужесточающие наказания за подобные протесты. «Мы хотим соответствующим образом изменить закон об авиационной безопасности. Наказания должны быть ужесточены как можно скорее», - заявил Виссинг, который уже достиг договоренности в этой связи с министрами юстиции и внутренних дел ФРГ.
Акции, которые проводят участники движения «Последнее поколение», чтобы привлечь внимание к проблеме защиты климата, получили широкую известность из-за радикальных методов. Экоактивисты обливали томатным супом шедевры живописи в крупнейших мировых музеях, обливали краской Бранденбургские ворота и ведомство федерального канцлера Германии, приклеивали себя к проезжей части на оживленных автострадах и на взлетных полосах аэропортов, парализуя движение транспорта и нарушая графики рейсов самолетов. Некоторые из активистов были приговорены к денежным штрафам и тюремным заключениям.