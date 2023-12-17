Оборот рос быстрее всех: 17 эстонских фирм оказались среди 50 крупнейших компаний стран Балтии

В пятерку самых крупных работодателей вошли только литовские компании

Всего в 50 крупнейших компаниях стран Балтии в прошлом году работало 220,7 тыс. человек - это на 6,25% больше, чем в 2021 году (207,7 тыс. человек). Крупнейшими работодателями являются уже упомянутая Vilnius Prekyba (47 018 сотрудников, их количество за год увеличилось на 8%), Maxima grupė (38 256 сотрудников, снижение на 1%), Willgrow (21 966 сотрудников, рост на 12%), Maxima LT (12 006 сотрудников, снижение на 3%) и управляющий литовской аптечной розничной сетью Euroaphoteca (7 454 сотрудника, рост 102%).

В десятку крупнейших работодателей вошли две латвийские компании: Maxima Latvija, в которой в прошлом году работал 6371 человек, что на 7% меньше, чем годом ранее, и Rimi Latvija - 5581 человек, что на 10% меньше, чем годом ранее.

Зарплаты вырастут, а инфляция снизится

Давая оценку экономической ситуации, экономист Coface по странам Центральной и Восточной Европы, констатирует, что экономика всех трех стран Балтии серьезно пострадала от последствий российского вторжения в Украину в прошлом году.

Доверие потребителей и производителей ослабло, в то время как рост цен на сырьевые товары и капитал, а также серьезные сбои в цепочках поставок привели к тому, что за несколько месяцев инфляция достигла рекордного уровня.

Эксперт отмечает, что в 2022 году самая высокая инфляция среди стран-членов ЕС была зафиксирована именно в странах Балтии: среднегодовая инфляция достигла 19,4% в Эстонии, 18,9% в Литве и 17,2% в Латвии.