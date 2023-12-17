Оборот рос быстрее всех: 17 эстонских фирм оказались среди 50 крупнейших компаний стран Балтии

27 литовских компаний, 17 эстонских и шесть латвийских компаний вошли в топ-50 крупнейших компаний стран Балтии. Список опубликовала международная компания по управлению рисками Coface, исходя из финансовых результатов 2022 года, пишет Rus.TVNET.
В целом оборот 50 крупнейших компаний стран Балтии в прошлом году составил 74 миллиарда евро, а прибыль - 2,78 миллиарда евро.
Эстония укрепила свои позиции в рейтинге. Эксперты Coface отмечают, что число компаний, представляющих Эстонию, с каждым годом значительно растет: в этом году в рейтинг вошли 17 эстонских компаний, в прошлом году их было 14, а в 2021 году их было всего 10.
Позиции литовских компании в рейтинге относительно стабильны: в этом году в рейтинге представлены 27 компаний из Литвы, в прошлом году - 28, а в 2021 году - 32.
Никто из латвийских компаний не попал в первую десятку
Первые пять мест в рейтинге Top 50 балтийских компаний Coface занимают литовские компании.
В этом году лидером рейтинга является энергетическая компания Orlen Lietuva. Она занимает 1 место с оборотом в 7,6 млрд евро в 2022 году; это на 77,12% больше, чем год назад, когда компания занимала 3-е место в рейтинге.
На втором месте оказался управляющий розничными магазинами и аптечными сетями Vilnius prekyba (1-е место в прошлом году, оборот за год увеличился почти на 17% до 6,4 млрд евро).
Группа литовских сетевых предприятий розничной торговли Maxima grupė в этом году заняла третье место (2-е место в прошлом году, оборот вырос почти на 15% до 5,2 млрд евро), материнская компания литовской группы энергетических компаний Ignitis grupė - на четвертом месте (в прошлом году 6-е место, оборот вырос на 133,4 процента до 4,4 млрд евро), а на пятом месте в этом году находится поставщик электроэнергии Ignitis, который значительно поднялся с прошлогоднего 20-го места и увеличил оборот почти на 225% до 3,2 млрд евро.
Остальные предприятия в первой десятке расположились следующим образом: эстонское электроснабжающее предприятие Eesti Energia на 6-м месте (в прошлом году 10-е место; оборот увеличился почти на 69% до 2,22 млрд евро), литовская группа коммерческого капитала Koncernas Achemos grupė на 7-м месте (поднялась с 12-го места, оборот увеличился почти на 83% до 2,15 млрд евро).
Литовский ритейлер Maxima LT остался на 8-м месте, как и в прошлом году (оборот увеличился почти на 13% до 1,98 млрд евро), 9-е место в списке сохранила группа литовских инвестиционных компаний ME Investment (прежнее название Willgrow), оборот фирмы увеличился почти на 34%, до 1,94 млрд евро, а на 10 месте находится группа компаний аграрного сектора Linas Agro Group, которая поднялась с 17 места и увеличила оборот на 101% до 1,9 миллиарда евро.
Оборот эстонских компаний рос быстрее всех
В целом оборот 50 крупнейших компаний стран Балтии в прошлом году составил 74 млрд евро, что на 44,3% больше, чем в 2021 году, однако совокупная прибыль выросла еще больше - на 47,4%, до 2,78 млрд евро по сравнению с 1,89 млрд евро в 2021 году.
Доля оборота литовских компаний, в общих показателях стран Балтии составляет 69,1%, эстонских компаний - почти 21,5%, а латвийских компаний - 9,4%.
При анализе результатов деятельности компаний, входящих в рейтинг, в контексте прибыли - вклад литовских компаний составляет 67,2 %, эстонских - 22,4 %, а латвийских - 10,6 %.
По данным Coface, в 2022 году крупнейшие компании стран Балтии расположились по прибыли следующим образом:
Литовская биотехнологическая компания Thermo Fisher Scientific Baltic - прибыль 554,49 млн евро, 12 место в рейтинге;
Материнская компания группы литовских энергетических компаний Ignitis grupė - прибыль 293,4 млн евро, 4 место;
Группа эстонских энергетических компаний Eesti Energia - прибыль 215,7 млн евро, 6 место в рейтинге;
Vilnius Prekyba, управляющий литовскими розничными магазинами и аптечными сетями - прибыль 207,33 млн евро, 2 место в рейтинге;
Латвийская электроэнергетическая компания Latvenergo - прибыль 183,87 млн евро, 11 место в рейтинге;
Литовская инвестиционная компания Willgrow - прибыль 134,44 млн евро, 9 место в рейтинге;
Эстонская компания транспортных услуг и доставки товаров Bolt Operations, принадлежащая группе компаний Bolt Technology - прибыль 114,61 млн евро, 32 место в рейтинге;
Литовская группа розничных компаний Maxima group - прибыль 104,4 млн евро, 3-е место в рейтинге;
Эстонская инвестиционная компания Infortar - прибыль 96,12 млн евро, 19 место в рейтинге;
Эстонский поставщик газа Eesti Gaas - прибыль 95,22 млн евро, 23-е место в рейтинге.
Позиции латвийских компаний упали
В этом году в рейтинг Top 50 крупнейших компаний стран Балтии вошли только шесть латвийских компаний, которые и раньше уже были в этом рейтинге.
Улучшить свои показатели в рейтинге удалось только энергетическим компаниям Latvenergo (11 место, в прошлом году было 14 место, оборот увеличился почти на 73% до 1,84 млрд евро) и Orlen Latvia (18 место, в прошлом году было 44 место, при этом оборот вырос почти на 122% до 1,1 млрд евро).
Между тем остальные компании в рейтинге упали: в этом году ELKO group заняло 13 место (в прошлом году было 7 место, а оборот упал почти на 23% до 1,4 млрд евро), 22 место - Rimi Latvia (было 15 место, в прошлом году оборот вырос на 1,2% до 1,03 млрд евро), на 25 месте - Maxima Latvija (было 18 место, оборот увеличился на 6,5% до 975 млн евро) и на 49 месте - Circle K Latvia (было 48 место, оборот увеличилось на 35% до 623 миллионов).
В пятерку самых крупных работодателей вошли только литовские компании
Всего в 50 крупнейших компаниях стран Балтии в прошлом году работало 220,7 тыс. человек - это на 6,25% больше, чем в 2021 году (207,7 тыс. человек). Крупнейшими работодателями являются уже упомянутая Vilnius Prekyba (47 018 сотрудников, их количество за год увеличилось на 8%), Maxima grupė (38 256 сотрудников, снижение на 1%), Willgrow (21 966 сотрудников, рост на 12%), Maxima LT (12 006 сотрудников, снижение на 3%) и управляющий литовской аптечной розничной сетью Euroaphoteca (7 454 сотрудника, рост 102%).
В десятку крупнейших работодателей вошли две латвийские компании: Maxima Latvija, в которой в прошлом году работал 6371 человек, что на 7% меньше, чем годом ранее, и Rimi Latvija - 5581 человек, что на 10% меньше, чем годом ранее.
Зарплаты вырастут, а инфляция снизится
Давая оценку экономической ситуации, экономист Coface по странам Центральной и Восточной Европы, констатирует, что экономика всех трех стран Балтии серьезно пострадала от последствий российского вторжения в Украину в прошлом году.
Доверие потребителей и производителей ослабло, в то время как рост цен на сырьевые товары и капитал, а также серьезные сбои в цепочках поставок привели к тому, что за несколько месяцев инфляция достигла рекордного уровня.
Эксперт отмечает, что в 2022 году самая высокая инфляция среди стран-членов ЕС была зафиксирована именно в странах Балтии: среднегодовая инфляция достигла 19,4% в Эстонии, 18,9% в Литве и 17,2% в Латвии.
Однако, несмотря на это, по его словам, устойчивость экономики была относительно хорошей, так как только в Эстонии в 2022 году зафиксирован экономический спад на 0,5%. Другие страны Балтии пережили экономический спад, но рост их ВВП достиг 3,4% в Латвии и 2,4% в Литве.
При оценке уровня риска экономики стран Балтии Латвия и Литва получили рейтинг А4 или умеренный риск, а Эстония получила несколько более высокий рейтинг А3 или удовлетворительный, напоминает эксперт Coface.
По данным Coface, экономика стран Балтии уже вернулась на уровень до пандемии, однако на нее влияют новые вызовы: быстрый рост цен на энергоносители и импортные товары, снижение доходов домохозяйств и более пессимистичные настроения предпринимателей, что снижает потребление и инвестиции.
«Эта ситуация не была такой тяжелой, как финансовый кризис 2008-2009 годов. С тех пор страны Балтии активно инвестировали в цифровизацию, что способствовало росту прямых иностранных инвестиций, особенно в отношении программирования и других IT-услуг. IT-сектор также меньше ощутил экономические проблемы», - сказал эксперт.
Прогнозируется, что в ближайшие годы на деловую среду стран Балтии будет продолжать влиять глобальная экономическая и геополитическая неопределенность.
«Под влиянием демографических изменений напряженность на рынке труда сохранится, заработная плата будет стабильно расти, инфляция будет снижаться. Однако нет недостатка в вызовах и во внешней среде. В Западной Европе пока зафиксированы слабые экономические показатели, которые могут улучшиться в 2024 году. Однако это зависит от ситуации в крупнейших экономиках мира, в том числе в США и Китае, где наблюдается ограниченная экономическая активность. Нет сомнений, что восстановление мировой торговли будет способствовать улучшению настроения и одновременно увеличению экономических результатов стран Балтии», - отмечает эксперт Coface.
В рейтинг Top 50 компаний Балтии по версии Coface вошли крупнейшие компании региона по обороту в 2022 календарном году. Исследование охватывает Эстонию, Латвию и Литву. В рейтинг вошли крупнейшие компании стран Балтии с оборотом не менее 300 миллионов евро. Поставщики финансовых услуг, такие как банки, страховые компании, лизинговые компании и брокеры, не были включены в рейтинг. Рейтинг Coface основан на выручке и других ключевых бизнес-показателях, таких как чистая прибыль и количество сотрудников. Компании, которые были приглашены, но отказались предоставить информацию, в итоговый рейтинг не вошли.