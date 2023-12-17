С нового года повысятся предельные цены на железнодорожные билеты

По данным Департамента статистики, в 2022 году индекс потребительских цен вырос более чем на 19% по сравнению с предыдущим годом. Для покрытия возросших расходов максимальные цены на железнодорожные билеты вырастут в среднем на 10% по сравнению с нынешним уровнем. По словам министра, при установлении новых цен на билеты было важно, чтобы повышение не снизило интерес пассажиров к использованию поездов.

«Цены неизбежно выросли во всех секторах, что также отражается в растущих расходах на инфраструктуру. Наша цель – оставить цены приемлемыми для пассажиров, чтобы их число не падало, – сказал министр регионального развития Мадим Каллас. – Понятно, что для обеспечения качества и безопасности необходимо делать инвестиции. Также важно, чтобы людям и в дальнейшем предлагался безопасный, удобный и качественный общественный транспорт».

В основном постановление повышает максимальные цены за километр поездки и за билет. Билет в одной зоне планируется повысить с прежних 1,60 евро до 1,80 евро. Цена билета, охватывающего несколько зон, повышается примерно на 10%. Новые предельные цены начнут действовать с 1 января 2024 года.

Последний раз цены на железнодорожные билеты повышались два года назад, 1 января 2022 года.