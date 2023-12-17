Власти Польши распустили комиссию по расследованию крушения самолета Качиньского под Смоленском

«Это конец лжи от лица польского правительства, конец тратам сотен миллионов злотых на деятельность, которая не имеет ничего общего с выяснением причин трагедии, а связана с политикой», – заявил заместитель министра обороны Польши Цезарь Томчик.

Он также подчеркнул, что выводы об авиакатастрофе должны делать эксперты в области авиации, а не политики.

Согласно распоряжению Минобороны Польши, члены распущенной комиссии обязаны до 18 декабря 2023 года отчитаться за всю документацию, имущество и оборудование, которые они использовали. Также будет создана группа для оценки деятельности комиссии.

Комиссия была создана в 2016 году по инициативе брата Леха Качиньского – Ярослава Качиньского, лидера партии «Право и справедливость».

Ярослав Качиньский не согласился с выводами государственной комиссии. В 2011 году польское правительство обнародовало свой доклад, согласно которому за катастрофу несут ответственность мало и плохо тренировавшиеся польские пилоты, плохая погода, а также неверные и запоздалые команды, которые давали экипажу российские диспетчеры.

Оснащение аэродрома в Смоленске признано неэффективным, неадекватным и не обеспечивающим условий для безопасной посадки воздушного судна.

В своем докладе польская комиссия по расследованию причин катастрофы утверждала, что диспетчеры аэропорта «Северный» под Смоленском не сообщили экипажу самолета президента Польши о плохих погодных условиях в районе посадки и наличии запасных аэродромов.