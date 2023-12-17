Россия целенаправленно продолжает проводить различные информационные операции, целью которых является подрыв репутации украинского политического истеблишмента и создание разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил генералом Валерием Залужным, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в последнем обзоре.
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ISW: Россияне последовательно фокусируются на подрыве репутации Зеленского и Залужного (1)
Министр обороны Украины Рустем Умеров вчера обратил внимание на то, что Россия активно участвует в подрыве авторитета Украины в информационной сфере, создавая конфликты в украинском руководстве и способствуя неправильным представлениям о том, что Украине не хватает поддержки со стороны западных союзников.