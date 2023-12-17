Министр обороны Украины Рустем Умеров вчера обратил внимание на то, что Россия активно участвует в подрыве авторитета Украины в информационной сфере, создавая конфликты в украинском руководстве и способствуя неправильным представлениям о том, что Украине не хватает поддержки со стороны западных союзников.