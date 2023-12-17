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ISW: Россияне последовательно фокусируются на подрыве репутации Зеленского и Залужного (1)

rus.postimees.ee
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный и президент Владимир Зеленский.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный и президент Владимир Зеленский. Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Россия целенаправленно продолжает проводить различные информационные операции, целью которых является подрыв репутации украинского политического истеблишмента и создание разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил генералом Валерием Залужным, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в последнем обзоре.

Министр обороны Украины Рустем Умеров вчера обратил внимание на то, что Россия активно участвует в подрыве авторитета Украины в информационной сфере, создавая конфликты в украинском руководстве и способствуя неправильным представлениям о том, что Украине не хватает поддержки со стороны западных союзников.

Лаборатория цифровой судебной экспертизы Атлантического совета совместно с проектом Би-би-си Verify вчера также опубликовала совместный отчет, в котором подробно описывается информационная операция России против бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова перед его отставкой в сентябре этого года.

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