Мужчина нелегально проник из России в Финляндию через лес

Руководитель пограничной службы Финляндии Киммо Громофф рассказал информагентству STT, что пограничники обнаружили незаконное пересечение границы вчера после семи вечера. Об этом сообщает новостной портал Yle.

По словам Громофф, человек пришел со стороны России через лес и запросил убежище.

Ранее вчера еще один человек перелез через забор пункта пропуска на финскую сторону и сообщил, что хочет получить убежище в Финляндии.

Пограничные пункты пропуска на финской стороне закрыты до 14 января.