Грузинский кинематографист Отар Иоселиани скончался на 90-м году жизни

С 80-х годов XX века Иоселиани жил и работал во Франции, куда уехал из-за разногласий с советской цензурой.

Отар Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тифлисе. В 1952 году окончил в Тбилиси музыкальное училище по классу скрипки и дирижирования, а после учился в МГУ на механико-математическом факультете, но не окончил его.

В 1965 году с отличием окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Затем Иоселиани работал на киностудии «Грузия-фильм».

Первую известность режиссеру принесла в 1966 году драма «Листопад» о работниках винодельческого завода. Фильм, главный герой которого выступает против попустительства начальства, был запрещен к показу в Грузии.

Следующий фильм Иоселиани — драма «Жил певчий дрозд» (1970) - не выходил в прокат два года: по мнению цензуры, главный герой фильма, музыкант, был тунеядцем и бездельником.

Следующий фильм «Пастораль» (1976) о жизни в грузинской деревне раскритиковал председатель Госкино Филипп Ермаш. Иоселиани рассказывал, что тогда ему сказали, что он «больше не будет снимать кино».

В начале 1980-х годов Иоселиани перебрался во Францию из-за конфликта с кинематографическим руководством.

Уже за рубежом он снял фильм «Фавориты луны» (1984), получивший специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Следующий фильм Иоселиани «И стал свет» о жизни сенегальского племени в 1989 году удостоился аналогичной награды.

В 1992 году режиссер выпустил драму «Охота на бабочек», в 1996 году - картину «Разбойники. Глава VII», получившую специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

За ними последовали ленты «Истина в вине!» (1999) и «Утро понедельника» (2002).

В 2006 году Иоселиани выпустил комедию «Сады осенью», в 2010 году - фильм «Шантрапа», получивший спецприз жюри международного кинофестиваля в аргентинской Мар-дель-Плате.

Последний фильм Иоселиани - «Зимняя песня» - вышел в 2015 году.