НОВЫЕ ОПАСНОСТИ ⟩ Почему не стоит публиковать фотографии своего ребенка в социальных сетях?

Многие родители часто делятся фотографиями и видео своих детей в социальных сетях. Будь то особые моменты, такие как поход в школу, или просто веселые моменты с друзьями на Facebook или Instagram, у всех нас есть желание поделиться счастливыми моментами с другими. Но это благое намерение таит в себе множество рисков. Особенно сейчас, когда искусственный интеллект развивается с бешеной скоростью, открывая новые возможности, которые мы даже не можем себе представить.
Новая кампания Deutsche Telekom заставит каждого родителя дважды подумать, прежде чем выкладывать фотографии своих детей в сеть. Ниже мы расскажем о различных рисках.
Риски, связанные с искусственным интеллектом (ИИ)
Распознавание лиц позволяет алгоритмам искусственного интеллекта автоматически распознавать и собирать изображения детей. Это может быть использовано для создания профилей детей, новой личности, которая может быть использована в рекламных целях или даже для создания порнографического контента. Кроме того, системы ИИ способны распознавать и оценивать характеристики и предпочтения детей на основе изображений и текста.
DeepLink
Еще одну угрозу представляет deepfake, или манипулятивный контент, созданный ИИ. Это означает, что лицо ребенка может быть заменено на лицо любого актера или другого человека и использовано для создания любого контента. Глубокие подделки очень сложно обнаружить, поскольку программы могут очень эффективным образом заменить лицо человека на чужое и заставить его говорить или делать что-то без нашего ведома.
Цифровое похищение
Цифровое похищение - это один из видов кражи личности. Это происходит, когда кто-то использует фотографии ребенка, уже размещенные в социальных сетях, и дает им новые имена и личные данные, часто выдавая ребенка за своего. За последние годы было много примеров, в том числе случай, произошедший в 2015 году, когда незнакомец использовал фотографию 18-месячного ребенка женщины со страницы блогера в Facebook и разместил ее в своих собственных социальных сетях, утверждая, что это его собственный сын.
Угроза реального похищения
Тот гордый момент, когда ваш ребенок впервые идет в школу. Вы фотографируете ребенка, улыбающегося на фоне школы, чтобы напомнить всей семье о знаменательном дне. Позже выкладываете снимок в Facebook. Кажется безобидным, правда?
Нам не хочется об этом думать, но, публикуя в социальных сетях лица, интересы и часто посещаемые места ваших детей, вы можете подвергнуть их риску физического вреда или похищения.
Мы можем не заметить деталей, которые выдают местоположение вашего ребенка или что-то еще важное. На ту же фотографию может быть наложено название здания школы или другая легко идентифицируемая деталь. Такие географические метки могут использоваться для отслеживания того, где живет, играет и ходит в школу ваш ребенок. Если вы делитесь фотографиями своих детей в Интернете, старайтесь не включать в них подобную информацию. Вообще, стоит избегать любой персональной информации на фотографиях и в сообщениях вашего ребенка.
Это может негативно сказаться на будущем вашего ребенка
Помните ли вы фотографии, которые вы размещали в социальных сетях, когда учились в школе? Возможно, сегодня некоторые из этих фотографий заставляют вас испытывать чувство стыда. Что попадает в интернет, то навсегда остается в интернете - это известная пословица.
Фотографии/видео в социальных сетях могут повлиять на трудоустройство в более позднем возрасте, поскольку большинство рекрутеров будут смотреть на то, что вы разместили в сети.