НОВЫЕ ОПАСНОСТИ ⟩ Почему не стоит публиковать фотографии своего ребенка в социальных сетях?

Угроза реального похищения

Тот гордый момент, когда ваш ребенок впервые идет в школу. Вы фотографируете ребенка, улыбающегося на фоне школы, чтобы напомнить всей семье о знаменательном дне. Позже выкладываете снимок в Facebook. Кажется безобидным, правда?

Нам не хочется об этом думать, но, публикуя в социальных сетях лица, интересы и часто посещаемые места ваших детей, вы можете подвергнуть их риску физического вреда или похищения.

Мы можем не заметить деталей, которые выдают местоположение вашего ребенка или что-то еще важное. На ту же фотографию может быть наложено название здания школы или другая легко идентифицируемая деталь. Такие географические метки могут использоваться для отслеживания того, где живет, играет и ходит в школу ваш ребенок. Если вы делитесь фотографиями своих детей в Интернете, старайтесь не включать в них подобную информацию. Вообще, стоит избегать любой персональной информации на фотографиях и в сообщениях вашего ребенка.

Это может негативно сказаться на будущем вашего ребенка

Помните ли вы фотографии, которые вы размещали в социальных сетях, когда учились в школе? Возможно, сегодня некоторые из этих фотографий заставляют вас испытывать чувство стыда. Что попадает в интернет, то навсегда остается в интернете - это известная пословица.

Фотографии/видео в социальных сетях могут повлиять на трудоустройство в более позднем возрасте, поскольку большинство рекрутеров будут смотреть на то, что вы разместили в сети.