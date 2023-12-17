С крупной текстильной фабрики уволился второй директор за год

В начале декабря Кайдо Кырвел, председатель правления текстильного производства The Fine Bedding Company в Хальяла, подал в отставку, пробыв в должности всего несколько месяцев.
«Позволю себе не комментировать эту тему», – сказал Кайдо Кырвел, возглавивший предприятие только в августе 2023. До него руководителем текстильного производства отрасли был Гэвин Перкинс из ЮАР, который весной перешел на фабрику Wendre в Пярну, пишет DV со ссылкой на Lääne-Virumaa Uudised.
Компания Fine Bedding Company (ранее Trendsetter), по данным СМИ, является четвертым по величине изготовителем подушек в Европе. Производство осуществляется в Хальяла, где подушки делаются для британской материнской компании.