С крупной текстильной фабрики уволился второй директор за год

«Позволю себе не комментировать эту тему», – сказал Кайдо Кырвел, возглавивший предприятие только в августе 2023. До него руководителем текстильного производства отрасли был Гэвин Перкинс из ЮАР, который весной перешел на фабрику Wendre в Пярну, пишет DV со ссылкой на Lääne-Virumaa Uudised.