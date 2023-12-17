Стало известно, когда откроется авиасообщение между Тарту и Хельсинки

Тарту искал авиакомпанию для маршрута Тарту-Хельсинки через тендер. Город хотел, чтобы рейсы начались в январе и выполнялись 12 раз в неделю. Finnair стала единственным участником тендера.

Городской секретарь Тарту Юри Мёльдер сообщил, что после встречи с представителями авиакомпании, на которой рассматривались условия договора, обсуждались и сроки начала полетов, которые по условиям могут быть отложены на срок до трех месяцев. Finnair предложила отложить начало полетов, чтобы дать время на маркетинг и уменьшить ожидание компенсации.