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Стало известно, когда откроется авиасообщение между Тарту и Хельсинки

Юри Саар
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Самолет Finnair.
Самолет Finnair. Фото: Phil Noble

Finnair посчитала разумным начать полеты между Тарту и Хельсинки в конце марта.

Тарту искал авиакомпанию для маршрута Тарту-Хельсинки через тендер. Город хотел, чтобы рейсы начались в январе и выполнялись 12 раз в неделю. Finnair стала единственным участником тендера.

Городской секретарь Тарту Юри Мёльдер сообщил, что после встречи с представителями авиакомпании, на которой рассматривались условия договора, обсуждались и сроки начала полетов, которые по условиям могут быть отложены на срок до трех месяцев. Finnair предложила отложить начало полетов, чтобы дать время на маркетинг и уменьшить ожидание компенсации.

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