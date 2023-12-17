Столичные рестораны полны клиентов, несмотря на спад в экономике

В субботу в столичном кафе MUST PUUDEL уже в полдень было сложно найти свободное место: среди посетителей есть как туристы, так и местные жители. «Оборот достиг того же уровня, как и до пандемии коронавируса, и даже можно сказать, что цифры стали лучше, – прокомментировала владелица кафе Must Puudel Маргит Удикас-Суси, признав, что цены поднялись, но им точно не на что жаловаться.

В квартале Ротермана, где много кафе и ресторанов, в субботу тоже было многолюдно и, например, ресторане R14 на вечер все столики были забронированы. Но как рассказал управляющий рестораном R14 Анатолий Рябов, несмотря на то, что посетителей много, средняя стоимость заказа снизилась: «Это очень хорошо заметно по чеку, если раньше люди приходили и брали первое, второе и третье, то сейчас тоже берется второе и третье, но оно берется на двоих».