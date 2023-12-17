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В Эстонию прибыли шесть самоходных артиллерийских установок K9 «Гром»

Rus.Postimees
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Cамоходная артиллерийская установка K9 «Гром». Снимок иллюстративный.
Cамоходная артиллерийская установка K9 «Гром». Снимок иллюстративный. Фото: Jung Yeon-je

На этой неделе по заказу Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) в Эстонию из Южной Кореи были доставлены шесть самоходных артиллерийских установок K9 «Гром» (Kõu, Thunder), сообщает Rus.ERR.

«В Эстонию прибыла очередная партия самоходных артиллерийских установок K9 "Гром" южнокорейского производства для повышения огневой мощи и боеготовности сил обороны», – сообщило Минобороны в социальных сетях.

Представитель Центра оборонных инвестиций Кармо Саар сказал, что к настоящему времени в Эстонию уже поставлено 24 самоходных гаубиц K9, и на этом поставки из Южной Кореи не закончились: в следующем году ожидается поступление еще десятка K9, а также прибудут специальные инструменты и запчасти.

В общей сложности приобретение 36 самоходных гаубиц К9 производства Hanwha Defense обойдется Эстонии примерно в 120 млн евро.

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