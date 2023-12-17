В Эстонию прибыли шесть самоходных артиллерийских установок K9 «Гром»

Представитель Центра оборонных инвестиций Кармо Саар сказал, что к настоящему времени в Эстонию уже поставлено 24 самоходных гаубиц K9, и на этом поставки из Южной Кореи не закончились: в следующем году ожидается поступление еще десятка K9, а также прибудут специальные инструменты и запчасти.