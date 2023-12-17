Вс, 17.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

EURIBOR ПАДАЕТ ⟩ Как изменятся процентные ставки по жилищным кредитам в следующем году?

Эркки Эрилайд
, экономический журналист
Copy
Базовая 6-месячная ставка Euribor по большинству жилищных кредитов в Эстонии снизилась.
Базовая 6-месячная ставка Euribor по большинству жилищных кредитов в Эстонии снизилась. Фото: Sander Ilvest

Резкий рост Euribor в уходящем году сменился падением в декабре. В пятницу шестимесячный Euribor упал до самого низкого уровня за последние шесть месяцев. Мы спросили у аналитиков, в каком направлении будут двигаться базовые процентные ставки по кредитам и маржи банков в следующем году.

В середине октября шестимесячный Euribor достиг своего нового пика после финансового кризиса 2008 года, поднявшись до 4,14 процента. С тех пор базовая процентная ставка медленно снижалась и в пятницу упала до 3,91 процента. В последний раз базовая процентная ставка для большинства жилищных кредитов в Эстонии была на таком низком уровне в начале июля.

По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, рынки и центральный банк не согласны относительно будущего экономики и инфляции, поэтому в контексте процентных ставок на следующий год нужно говорить о различных сценариях. «Прогноз экономического роста еврозоны значительно ниже, чем полгода назад. Уверенность указывает на возможную экономическую рецессию», - сказал Уускюла.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх