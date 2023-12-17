EURIBOR ПАДАЕТ ⟩ Как изменятся процентные ставки по жилищным кредитам в следующем году?

В середине октября шестимесячный Euribor достиг своего нового пика после финансового кризиса 2008 года, поднявшись до 4,14 процента. С тех пор базовая процентная ставка медленно снижалась и в пятницу упала до 3,91 процента. В последний раз базовая процентная ставка для большинства жилищных кредитов в Эстонии была на таком низком уровне в начале июля.