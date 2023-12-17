Резкий рост Euribor в уходящем году сменился падением в декабре. В пятницу шестимесячный Euribor упал до самого низкого уровня за последние шесть месяцев. Мы спросили у аналитиков, в каком направлении будут двигаться базовые процентные ставки по кредитам и маржи банков в следующем году.
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EURIBOR ПАДАЕТ ⟩ Как изменятся процентные ставки по жилищным кредитам в следующем году?
В середине октября шестимесячный Euribor достиг своего нового пика после финансового кризиса 2008 года, поднявшись до 4,14 процента. С тех пор базовая процентная ставка медленно снижалась и в пятницу упала до 3,91 процента. В последний раз базовая процентная ставка для большинства жилищных кредитов в Эстонии была на таком низком уровне в начале июля.