Не так-то просто брать интервью у человека, который десять лет был президентом твоей страны, а сейчас готовится отметить свой 70-летний юбилей. Да и наличие дома трех книг его речей, эссе и интервью не облегчает задачу.
Стояла прекрасная зимняя погода рождественского месяца, я выглядывал из окна машины. За рулем сидел фотограф Postimees Тайро Луттер, который знал, куда ехать. У меня в руках была кипа листов с вопросами, которых явно было слишком много, и я не знал, какие задавать, а какие - нет. Больше всего я боялся, что самые важные вопросы не прозвучат. Но этого не произошло.
- Если на мгновение отвлечься от экзистенциальных войн, навязанных Украине и Израилю - обе являются демократиями, как и мы, - то мне кажется, что уходящий год можно было бы назвать годом искусственного интеллекта. В Америке IT-сообщество разделилось на оптимистов и думеров (англ. doomer - прим. пер.) - наверное, их еще можно назвать «глашатаями апокалипсиса».
- Яан Таллинн – один из ведущих рациональных критиков.
- К какому лагерю вы бы себя отнесли?
- Скорее к оптимистам, но это не должно происходить так, как шло все предыдущее развитие ИТ. Как то, что мы могли наблюдать около десяти лет назад, когда социальные сети начали использоваться в качестве оружия, когда возникли проблемы с конфиденциальностью, а затем была предпринята попытка как-то исправить это постфактум.
Проблема с искусственным интеллектом заключается в том, что результаты могут быть весьма катастрофическими, если мы не будем думать наперед. Я не хочу, чтобы он развивался в том же направлении, что и социальные сети. Мол, рыночная экономика сама расставит все по местам. Без этических ограничений это превратилось в нечто довольно неприятное.