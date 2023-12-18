Наказание не поможет. Это только усилит ненависть. Помощь, учитывая, как сильно Запад помогал России в 1990-х... Все, что это принесло - тот самый ресентимент. Теперь нас упрекают в том, что мы не сделали достаточно. И эта «обоснованная надежда», по-английски entitlement, которую я чувствую со стороны российской оппозиции: «Вы нам что-то должны...» Это совершенно невероятно - все остальные всегда виноваты, более того - еще и должны им.

Я не знаю, какое здесь может быть решение. Я не собираюсь предлагать никакого другого решения, кроме того, которое было высказано в шутку. Россияне, конечно, зацепятся за него и раздуют из мухи слона.

Россияне сами должны решить, хотят они быть изгоем или нет. Если они хотят быть изгоем - ну что ж, пусть будут.

Кайдо Оле написал два портрета президента Ильвеса: один находится в Кадриорге, а другой – в библиотеке на хуторе Эрма. Фото: Тайро Луттер

- Есть ли что-то, о чем я не догадался спросить вас, но что вы хотели бы сказать в заключение?

- Чтобы понять, насколько успешна Эстония, нужно отсюда уехать. Этой осенью я много путешествовал за пределами Эстонии. И когда смотришь вокруг, понимаешь, что Эстония - это успешная страна.

Но это постоянное нытье, которое, по-видимому, культурно у нас закодировано, не позволяет нам быть довольными. Это особенно бросается в глаза по сравнению с финнами, которые являются самым счастливым народом в мире. А мы среди несчастных. Может быть, мы не должны быть самыми счастливыми, но, перефразируя, мы определенно должны входить в пятерку самых счастливых. (Смеется.)

Какой это успех - выйти из того ужаса, из которого мы вышли! Никогда прежде дела у Эстонии не шли так хорошо. Не нужно говорить, что прямо все так замечательно. Но давайте заканчивать с этим постоянным нытьем.

Вы имеете дело с сокращенной версией статьи. Целиком текст на эстонском языке можно прочитать здесь.