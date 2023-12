В Америке это «идти в ногу с Джонсами» (англ. Keeping Up with the Joneses - прим. пер.), что означает, что вы не можете позволить своему соседу иметь то, чего нет у вас. Там это означает, что ты должен самостоятельно сделать какую-то пристройку к дому или купить большую машину. Но это не означает, что ты должен уничтожать своего соседа, у которого дела идут лучше.