На второстепенных шоссе по-прежнему скользко

Главные шоссе были во второй половине дня влажными от реагента, но на второстепенных шоссе и дорогах с низкой нагрузкой по-прежнему встречаются скользкие участки. Температура на поверхности дорог 0-2 градуса мороза, в то время как температура воздуха достигает 4 градусов тепла.

Вечером и в ночь на понедельник облачно, прояснения ожидаются только на севере страны. На западе и юге страны дожди. По многим регионам возможны туманы, риск гололедицы. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на северо-востоке страны местами до 5 градусов мороза, на побережье островов до 6 градусов тепла.