ИТОГИ ГОДА: ЭКОНОМИКА ⟩ Студия Postimees: все не так плохо, как уже есть?

По прогнозу Еврокомиссии, Эстонию ждет самый большой спад в ЕС. Годовая инфляция – выше среднего, цены растут быстрее, чем у других. Почему благоприятные прогнозы не оправдались? Как избежать развития кризиса?
Итоги года подведет в студии Rus.Postimees крупный предприниматель Олег Осиновский. Смотрите прямой эфир в 11:00!
- Действительно ли дела в экономике идут хуже некуда?
- Спад экономики продолжается второй год подряд. В самом незавидном положении – экспорт, промышленность, грузоперевозки, строительство, туризм, розничные продажи. Можно ли избежать худшего?
- Безработица в начале года может превысить 8% (прогноз Swedbank). Насколько это негативный сигнал для экономики?
- Почему инфляцию никак не победить? Euribor бессилен?
- Каково влияние высоких ставок на развитие предприятий?
- Не усугубит ли ситуацию с ценами рост налога с оборота?
- Нужно ли продолжать повышать налоги и вводить новые?
- Поступят ли в госказну все запланированные налоги?
- Что делается в ущерб реальной экономике?
- Как сохранить оптимизм в непростые времена?