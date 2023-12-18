Пн, 18.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ИТОГИ ГОДА: ЭКОНОМИКА ⟩ Студия Postimees: все не так плохо, как уже есть?

11:00 Олег Осиновский
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Copy

По прогнозу Еврокомиссии, Эстонию ждет самый большой спад в ЕС. Годовая инфляция – выше среднего, цены растут быстрее, чем у других. Почему благоприятные прогнозы не оправдались? Как избежать развития кризиса?

Итоги года подведет в студии Rus.Postimees крупный предприниматель Олег Осиновский. Смотрите прямой эфир в 11:00!

  • Действительно ли дела в экономике идут хуже некуда?
  • Спад экономики продолжается второй год подряд. В самом незавидном положении – экспорт, промышленность, грузоперевозки, строительство, туризм, розничные продажи. Можно ли избежать худшего?
  • Безработица в начале года может превысить 8% (прогноз Swedbank). Насколько это негативный сигнал для экономики?
  • Почему инфляцию никак не победить? Euribor бессилен?
  • Каково влияние высоких ставок на развитие предприятий?
  • Не усугубит ли ситуацию с ценами рост налога с оборота? 
  • Нужно ли продолжать повышать налоги и вводить новые?
  • Поступят ли в госказну все запланированные налоги?
  • Что делается в ущерб реальной экономике?
  • Как сохранить оптимизм в непростые времена?
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх