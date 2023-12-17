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В этом году количество авиационных инцидентов у восточного соседа увеличилось в несколько раз

Эркки Эрилайд
, экономический журналист
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Самолет Airbus A320 авиакомпании Ural Airlines, который был вынужден совершить посадку 12 сентября из-за технической неисправности в поле в Новосибирской области Сибири.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Ural Airlines, который был вынужден совершить посадку 12 сентября из-за технической неисправности в поле в Новосибирской области Сибири. Фото: ALEXEY MALGAVKO

После вторжения в Украину количество опасных инцидентов в воздушном пространстве России утроилось. Из-за санкций авиакомпании соседней страны не могут достать достаточно запчастей, чтобы поддерживать свои самолеты в рабочем состоянии.

Санкции вынудили россиян искать запасные части на черном рынке или снимать их с самолетов, стоящих на стоянке в авиапарках. Поскольку их качество низкое и они не соответствуют стандартам безопасности, происходит все больше авиационных происшествий.

По данным Newsweek и независимого российского издания «Новая газета Европа», в этом году произошло уже 180 инцидентов с российскими самолетами. Для сравнения, в 2018-2022 годах в среднем в год происходило всего 55 сбоев в самолетах, но уже в прошлом году число инцидентов возросло до 60.

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