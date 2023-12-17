После вторжения в Украину количество опасных инцидентов в воздушном пространстве России утроилось. Из-за санкций авиакомпании соседней страны не могут достать достаточно запчастей, чтобы поддерживать свои самолеты в рабочем состоянии.
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В этом году количество авиационных инцидентов у восточного соседа увеличилось в несколько раз
Санкции вынудили россиян искать запасные части на черном рынке или снимать их с самолетов, стоящих на стоянке в авиапарках. Поскольку их качество низкое и они не соответствуют стандартам безопасности, происходит все больше авиационных происшествий.