В этом году количество авиационных инцидентов у восточного соседа увеличилось в несколько раз

Санкции вынудили россиян искать запасные части на черном рынке или снимать их с самолетов, стоящих на стоянке в авиапарках. Поскольку их качество низкое и они не соответствуют стандартам безопасности, происходит все больше авиационных происшествий.

По данным Newsweek и независимого российского издания «Новая газета Европа», в этом году произошло уже 180 инцидентов с российскими самолетами. Для сравнения, в 2018-2022 годах в среднем в год происходило всего 55 сбоев в самолетах, но уже в прошлом году число инцидентов возросло до 60.