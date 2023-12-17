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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Падение Авдеевки не является катастрофой в военном плане

Яанус Пийрсалу
, журналист
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Украинские танкисты в перерыве между боями на зимнем фронте в Восточной Украине
Украинские танкисты в перерыве между боями на зимнем фронте в Восточной Украине Фото: Jaanus Piirsalu

Наиболее ожесточенные бои в Украине ведутся сейчас за город Авдеевка в Донецкой области. Все идет к тому, что российская армия в конце концов вынудит украинскую армию оставить город, но это не означает военной катастрофы для украинцев.

Авдеевка не имеет стратегического значения, так как ее падение не открывает российской армии пути к завоеванию Донецкой области, сказал в интервью Postimees полковник украинской армии в отставке Виктор Кевлиук. Кевлиук работал пять лет (2014-2018) в этом регионе в оперативном штабе украинской армии во время войны на востоке Украины в качестве старшего офицера и хорошо знает восточный фронт нынешней войны.

Медики 47-й бригады украинской армии доставляют в стабилизационный пункт в Донецкой области под Авдеевкой раненого бойца, чтобы оказать ему первую помощь.
Медики 47-й бригады украинской армии доставляют в стабилизационный пункт в Донецкой области под Авдеевкой раненого бойца, чтобы оказать ему первую помощь. Фото: ALINA SMUTKO/REUTERS
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