POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Падение Авдеевки не является катастрофой в военном плане

Наиболее ожесточенные бои в Украине ведутся сейчас за город Авдеевка в Донецкой области. Все идет к тому, что российская армия в конце концов вынудит украинскую армию оставить город, но это не означает военной катастрофы для украинцев.
Авдеевка не имеет стратегического значения, так как ее падение не открывает российской армии пути к завоеванию Донецкой области, сказал в интервью Postimees полковник украинской армии в отставке Виктор Кевлиук. Кевлиук работал пять лет (2014-2018) в этом регионе в оперативном штабе украинской армии во время войны на востоке Украины в качестве старшего офицера и хорошо знает восточный фронт нынешней войны.