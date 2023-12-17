POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Падение Авдеевки не является катастрофой в военном плане

Авдеевка не имеет стратегического значения, так как ее падение не открывает российской армии пути к завоеванию Донецкой области, сказал в интервью Postimees полковник украинской армии в отставке Виктор Кевлиук. Кевлиук работал пять лет (2014-2018) в этом регионе в оперативном штабе украинской армии во время войны на востоке Украины в качестве старшего офицера и хорошо знает восточный фронт нынешней войны.